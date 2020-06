Notizie Milan – Duarte, nuovo stop per il difensore rossonero

MILANO – Nuovo stop, dopo il brutto infortunio al calcagno, per Leo Duarte. Il brasiliano era da poco tornato a disposizione di mister Pioli, ma nel corso dell’allenamento odierno ha accusato problema al flessore e si teme uno stiramento, Secondo quanto riporta Sky Sport.

Il calciatore potrebbe restare fermo per le prossime 3-4 settimane, ma la situazione sarà più chiara quando si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per il Milan, visto il fitto programma d’impegni che vedrà i rossoneri protagonisti in campionato e in Coppa Italia.

