Notizie Milan – Dopo il rinnovo di Ibra, occhi su difesa e centrocampo

MILANO – Priorità ai rinnovi, ma non solo. Il mercato del Milan inizia a prendere quota, diversi i profili che rossoneri starebbero vagliando e tutti in due zone ben precise del campo. Difesa e centrocampo sono infatti i reparti che il Diavolo ha intenzione di rinforzare. Milenkovic sembra essere il profilo preferito per quanto riguarda la retroguardia, mentre per la fascia destra è corsa a due con Dumfries e Emerson Royal in cima alla lista dei desideri. Mentre Aurier insegue più distaccato. Per quanto riguarda la zona mediana, il sogno resta Florentino Luis, il portoghese dovrebbe integrarsi alla coppia Bennacer-Kessie, protagonista di un ottimo finale di stagione.

