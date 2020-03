Notizie Milan – Donnarumma verso il forfait contro il Genoa

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gigio Donnarumma dovrebbe non esserci contro il Genoa, domenica prossima, come riporta il Corriere dello Sport. Il portiere del Milan è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, dopo la distorsione subita nel match con la Fiorentina, motivo per il quale chiese la sostituzione. L’estremo difensore della Nazionale Azzurra non si è allenato nemmeno oggi e le speranze di vederlo in campo il prossimo 8 marzo sono, attualmente, poche. Spazio quindi a Begovic, che farà il suo esordio in rossonero dal primo minuto contro i rossoblù. Il portiere bosniaco scenderà in campo da titolare dopo che questa possibilità gli era sfuggita, a causa del rinvio di Juventus-Milan, di Coppa Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus.

