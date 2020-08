Notizie Milan – Donnarumma: Szczesny miglior portiere della Serie A

MILANO – Arriva la beffa per Donnarumma. La Lega Serie A ha comunicato i migliori calciatori, ruolo per ruolo, dell’ultimo campionato. Il premio come miglior estremo difensore non va al rossonero ma a Wojciech Szczesny della Juventus. I nomi sono stati scelti in base a le statistiche di Stats Perform e i dati tracking registrati da Netco Sports. Oltre a tutte le partite disputate in campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Ecco la lista dei vincitori:

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski

MVP ASSOLUTO: Paulo Dybala

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live