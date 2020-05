Notizie Milan – Donnarumma, spunta l’ipotesi clausola

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora un’incognita. L’estremo difensore è vicino alla scadenza contrattuale con il Milan e nell’ultimo periodo le voci su un suo eventuale addio o la possibilità di rinnovo si sono rincorse, generando molta confusione.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, Ivan Gazidis potrebbe proporre un nuovo accordo, alle stesse cifre di quello attuale, con l’aggiunta di una clausola rescissoria. Un escamotage che accontenterebbe tutti: Donnarumma, in primis, perché la sua intenzione è quella di ascoltare i rossoneri ed eventuale prolungare con la sua attuale squadra. Raiola, agente del calciatore, che non vuole portare via il calciatore a tutti costi e con una clausola ci sarà sempre un margine di guadagno. Gazidis, il dirigente del club meneghino sa perfettamente che l’estremo difensore è fondamentale per riportare il Milan in alto. Nonostante un contratto pesantissimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live