Notizie Milan – Donnarumma, rinnovo entro fine agosto

MILANO – Durante il prepartita di ieri Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, in un’intervista a Dazn ha dichiarato che il Milan è intenzionato a fare il massimo per trattenere Gigio Donnarumma, definendolo il miglior portiere al mondo. Il classe ’99 ha il contratto in scadenza tra un anno, ma nell’ambiente milanista c’è ottimismo sulle possibilità di trovare un accordo per il rinnovo. I contatti con Mino Raiola sono già iniziati nei giorni scorsi e a breve – forse già in questa settimana – ci sarà un incontro molto importante. Stando a quel che riferisce Il Corriere della Sera, le parti vorrebbero trovare un’intesa il prima possibile e firmare il rinnovo prima di settembre.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...