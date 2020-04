Notizie Milan – Donnarumma non fa sconti: ecco la condizione per accettare il rinnovo

MILANO – Rischia di complicarsi notevolmente la trattativa fra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade nel 2021, quindi il club rossonero non può perdere ulteriore tempo e deve decidere se accettare le richieste del portiere o, in alternativa, cederlo nella sessione estiva di mercato, per non perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Tuttavia, nonostante Elliot voglia abbassare il tetto ingaggi della squadra, Donnarumma e il suo agente Raiola non hanno intenzione di fare sconti: per firmare il rinnovo, infatti, Gigio chiede che gli venga riconosciuto lo stesso stipendio attuale, da sei milioni netti a stagione. Qualora il Milan rifiutasse, diventerebbe inevitabile la cessione che, comunque, permetterebbe alla società di mettere a bilancio una grande plusvalenza.

