Notizie Milan – Donnarumma, le situazione a favore dei rossoneri

MILANO – Il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan è uno degli argomenti più importanti per il prossimo futuro della squadra rossonera. Il contratto del portiere con il diavolo scadrà nel 2021, ma le contrattazioni tra le parti non sono ancora iniziate.

I dirigenti del Milan vogliono assolutamente evitare il rischio di perdere il calciatore a parametro zero, quindi le strade sono due: o l’accordo verrà rinnovato, oppure i rossoneri saranno costretti a vendere il giocatore, in estate. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il diavolo vorrebbe proporre all’entourage di Donnarumma un accordo annuale, bisognerà capire però che cosa vuole Mino Raiola per il suo assistito. La rosea aggiunge che al momento non ci sono veri acquirenti per il calciatore, una situazione che potrebbe avvantaggiare in rossoneri, in questo contesto.

