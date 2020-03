Notizie Milan – Donnarumma, il Real Madrid resta alla finestra

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gigio Donnarumma sta riscuotendo l’attenzione di diversi top club europei, vista la situazione districata attorno al suo rinnovo contrattuale con il Milan. Come riporta Sportmediaset, il portiere in estate parlerà con il club rossonero e insieme al suo agente, Mino Raiola, deciderà se andare avanti, o meno, con il Diavolo. Una sua cessione, in questo momento, non è da escludere e sulle sue tracce oltre al PSG si sarebbe aggiunto anche il Real Madrid. I Blancos avrebbero intenzione di portare l’estremo difensore della Nazionale Italiana in Spagna, al posto di Courtois. La concorrenza delle Merengues, ovviamente, complica i piani del Milan, alle prese con un rinnovo che sembra già complicatissimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live