Notizie Milan – Donnarumma: “Ho sofferto per le critiche ricevute nel 2017”

MILANO – Gigio Donnaruma ha parlato a “Undici”, nel corso dell’intervista il portiere del Milan ha parlato delle critiche che gli sono piovute addosso nel 2017. Ecco le sue parole.

: «San Siro è San Siro, è davvero difficile quando il pubblico è contro di te, quando ti fischiano. Non provavo paura, ero consapevole delle mie capacità, cosa potevo dare e cosa sapevo fare. Credo di essere stato bravo a chiudere queste cose fuori, provavo a non pensarci e ad andare avanti, come ho sempre fatto. Però anche se provavo a tenere la mente sgombra, anche se non volevo ogni tanto il mio pensiero andava lì e ci soffrivo».

