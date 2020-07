Notizie Milan – Donnarumma: “Galliani? E’ il numero uno”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ai microfoni di Milan tv, Gigio Donnarumma, ha parlato di Adriano Galliani. Lo storico amministratore delegato del club meneghino, oggi al Monza. Ecco che cosa ha detto l’estremo difensore:

«L’esultanza in Milan-Juventus, di Galliani? Sì l’ho vista e rivista, tantissime volte a dire il vero. Per me è stato importantissimo, anche per la mia giovane età. Galliani mi ha sempre dato tranquillità, mi fatto sentire forte e importante all’interno della squadra. Per me è il numero uno».

