Notizie Milan – Donnarumma, ecco la proposta del club per il rinnovo

MILANO – Un contratto in scadenza nel 2021 che non lascia tranquillo il Milan: Gigio Donnarumma è un punto di riferimento della squadra rossonera, ma per continuare ad esserlo occorre che venga messo nero su bianco un nuovo accordo. La situazione non è semplice: nonostante il portiere abbia il desiderio di rimanere, l’aspetto economico è fondamentale e rappresenta il principale ostacolo per il Milan.

L’IDEA – Stando al Corriere della Sera, la società starebbe pensando di proporre un rinnovo biennale o triennale da 5,5 milioni a stagione, con l’inserimento di diversi bonus che potrebbero far aumentare la cifra. Ora, però, occorre pensare alle dodici giornate di campionato da disputare fino al 2 agosto, poi sarà tempo di sedersi al tavolo per trattare: o sarà rinnovo, o sarà cessione.

