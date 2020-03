Notizie Milan – Donnarumma e Biglia si uniscono alla raccolta fondi di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Anche il mondo del calcio del calcio si sta mobilitando per dare una mano nella lotta al Coronavirus. Tra le varie iniziative c’è anche quella quella avviata da Zlatan Ibrahimovic, il calciatore svedese infatti ha avviato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte, dal nome “Kick the virus away”. Anche Donnarumma e Biglia si sono uniti al numeri ventuno del Milan, donando rispettivamente 10mila e 7mila euro. Un gesto che potrebbe sembrare scontato, ma che in un momento così critico non è mai da dare per scontato, soprattutto per lo stato di crisi della sanità del Nord Italia. l’iniziativa di Ibrahimovic è presente sulla piattaforma GoFund.me, anche Marco Verratti, calciatore del PSG, ha voluto partecipare inviando una donazione di 50mila euro.

