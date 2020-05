Notizie Milan – Donnarumma da la priorità ai rossoneri

MILANO – Donnarumma e il Milan. la situazione contrattuale tra il portiere della Nazionale e il club rossonero è ancora nebulosa. Sky Sport ha provato a fare chiarezza sulla vicenda, riportando nuove indiscrezioni di mercato.

Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, infatti, Donnarumma avrebbe deciso di dare priorità al club meneghino. Vuole ascoltare l’offerta del Milan, prima di prendere in considerazione altre squadre. Una decisione data dal cuore, affetto e senso d’appartenenza sembrano aver giocato un ruolo fondamentale su questa vicenda. Il Diavolo però dovrà giocare bene le sue carte, in Spagna e in Francia sanno perfettamente che il Milan non potrà giocare sulle cifre del nuovo accordo e l’offerta, di conseguenza, deve essere da subito convincete.

