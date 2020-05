Notizie Milan – Donnarumma a Milanello: “Non mi fanno entrare”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riportato dall’ANSA, oggi a Milanello è andato in scena un simpatico siparietto tra Donnarumma e i pochissimi tifosi rossoneri, accorsi al centro sportivo. Il portiere del Milan, infatti, sarebbe rimasto ad aspettare per un po’ l’apertura dei cancelli. Per ingannare l’attesa l’estremo difensore si sarebbe rivolto ai tifosi in questo modo: “Non mi fanno entrare” seguito da un bel sorriso. Il motivo dell’attesa è legato al personale ridotto presente al Milanello, a causa delle norme sul Coronavirus. Gli altri atleti rossoneri nella sessione di questa mattina sono stati: Biglia, Bonaventura, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez. Gli altri si alleneranno nel pomeriggio, sempre sotto la guida di Stefano Pioli

