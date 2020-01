Notizie Milan – Domani Petagna sosterrà le visite mediche con il Napoli

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, sembra davvero tutto fatto per Andrea Petagna al Napoli. Domani la punta sosterrà le visite mediche di rito con la società Azzurra e poi il trasferimento sarà ufficiale. Il calciatore, però, resterà fino a fine stagione in prestito agli Estensi, visto l’accordo tra i due club. I partenopei corrisponderanno al club di Ferrara 17 milioni di euro più 3 di bonus. Il giocatore era finito anche nel mirino del Milan, vista la possibile partenza di Piatek, per Petagna si sarebbe trattato di un ritorno in rossonero, dato che proviene dal vivaio del Diavolo. Attualmente, però, sembra tutto sfumato. Dalla prossima stagione l’attaccante vestirà la maglia del Napoli.