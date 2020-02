Notizie Milan – Domani nuovi accertamenti per Donnarumma: il punto

MILANO – Gigio Donnarumma, durante Fiorentina-Milan, ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo, a beneficio di Asmir Begovic che, dal canto suo, si è reso protagonista di una buona prestazione. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera filtra un certo ottimismo sulle condizioni del giovane portiere. La distorsione sembra infatti essere di lieve entità, ma nella giornata di domani verranno svolti nuovi esami per provare a stabilire anche i tempi di recupero.

