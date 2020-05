Notizie Milan – Domani la ripresa con gli allenamenti di squadra

MILANO – Tratto da acmilan.com

Da domani, lunedì 25 maggio, i calciatori riprenderanno gli allenamenti a Milanello seguendo il protocollo medico-sanitario. Tutta la rosa della prima squadra sarà a disposizione di Stefano Pioli, con l’unica eccezione di Franck Kessie, che sta completando la quarantena dal suo rientro in Italia. Il programma prevede la prima sessione lunedì mattina, un doppio allenamento il martedì, per poi completare la settimana con sessioni mattutine.

