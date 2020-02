Notizie Milan – Domani la conferenza stampa di Pioli

MILANO – Manca davvero poco poco al derby di Milano, soltanto due giorni dividono i due club, e i tifosi, dal fischio d’inizio. Domani, alle ore 13:00 il tecnico del Milan, Stefano Pioli, risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa, alla vigilia della partita tra i rossoneri e l’Inter. A seguire è prevista la rifinitura, che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione, anti nerazzurri. Ancora in forse Ibrahimovic, lo svedese oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, per continuare il lavoro personalizzato.

