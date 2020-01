Notizie Milan – Dida: “Donnarumma è cresciuto molto”

MILANO – Dida ha parlato ai microfoni di Milan Tv, l’ex portiere rossonero si è soffermato su Donnarumma. Ecco le sue parole sull’attuale estremo difensore del Diavolo.

: «Donnarumma sta facendo molto bene. E’ cresciuto molto in questi ultimi anni, anche quando ha commesso qualche errore. E’ sempre in partita, concentrato, questa è una sua grande qualità. Sta facendo molto per continuare sul cammino di crescita che ha intrapreso, I risultati si vedono: grandi parate, grandi partite, sono davvero contento, ero fiducioso, credevo nelle sue capacità».