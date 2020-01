Notizie Milan – Di Stefano: “Con l’offerta giusta Piatek potrebbe partire”

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista sportivo di Sky Sport, è intervenuto sul futuro di Krzysztof Piatek in rossonero. Ecco le sue parole.

: «Ad oggi non so dire come finirà, è indubbio che il titolare dell’attacco rossonero è Ibrahimovic. Lo spazio per Krzysztof Piatek andrà man mano diminuendo, saranno sempre di meno le occasioni per il polacco. Credo che se arrivasse un’offerta allettante, quella giusta, il Milan potrebbe anche prenderla in considerazione e di conseguenza l’attaccante potrebbe partire».