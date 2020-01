Notizie Milan – Di Marzio: “Vina ha accettato l’offerta dei rossoneri”

MILANO – Matias Vina è il giocatore scelto dal Milan per sostituire il partente Ricardo Rodriguez. Per quest’ultimo è totale l’accordo con il Psv Eindhoven, ma i rossoneri lo lasceranno andare solo dopo aver preso un altro terzino sinistro. In cima alla lista dei desideri c’è proprio Vina, ventiduenne uruguayano in forza al Nacional, per il quale il Milan ha già presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto della situazione attraverso i social: “Vina spinge per il Milan e sta andando a parlare con il presidente del Nacional per convincerlo ad accettare l’offerta rossonera”.