Notizie Milan – Di Marzio parla del futuro di Ibra, Donnarumma e Tonali

MILANO – Gianluca Di Marzio, giornalista e volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare e ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e quello di Donnarumma, con la maglia del Milan. L’esperto di mercato si è poi concentrato sulla possibile trattativa per portare Tonali in rossonero. Ecco che cosa ha detto.

: «Se pensiamo esclusivamente al mercato, senza calcoli legati alla maglia e al cuore, allora ti direi che ha un senso vendere Donnarumma ora, piuttosto che perderlo a zero. C’è, ovviamente, anche la strada del rinnovo, ma per ora è in salita. Non ci sono stati né segnali né incontri tra l’entourage del giocatore e il Milan. Tante volte abbiamo raccontato dell’interesse del PSG o della Juve, poi però alla fine è rimasto dov’è. Donnarumma ha sempre deciso di restare, perché il suo cuore è rossonero. Personalmente penso andrà via, ma non posso escludere un nuovo accordo con il Milan a cifre più basse, rispetto a quelle attuali. L’aspetto legato al tifo va considerato».

: «Per quanto riguarda Ibrahimovic, non penso che le percentuali legate a una sua eventuale permanenza siano così alte. Dalla Svezia arrivano notizie che parlano di un futuro all’Hammarby e questo è un segnale. Non credo che resterà a Milanello e questa è una decisione sia del giocatore che del Milan».

: «Tonali è profilo davvero adatto a questo Milan. E’il profilo adatto, ma c’è da valutare anche la concorrenza, spietata in questo caso perché il calciatore fa gola a molti. Non ci sono solo squadre di Serie A, oltre ai rossoneri, per esempio all’estero piace molto anche al Real Madrid».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live