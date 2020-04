Notizie Milan – Di Marzio fa chiarezza sulla questione Rangnick

MILANO – Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo e volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per parlare del Milan e Ralf Rangnick. Ecco le parole del noto esperto di calciomercato.

: «Parlare di Rangnick al Milan, non è semplice. Perché bisogna distinguere in due fasi la questione. Senza lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il tedesco al 99% sarebbe diventato il nuovo allenatore dei rossoneri. Lo scorso 23 dicembre si parlava di un accordo raggiunto tra le parti, in vista della prossima stagione. Ovviamente con lo scoppio della pandemia, sono cambiati tutti i piani. Rangnick non può preparare la squadre come aveva previsto, come come il budget che era stesso preventivato ha dovuto subire dei cambiamenti. Il Milan, comunque, non è rimasto fermo. Ha sondato Emery e Marcelino. Dipendesse da Maldini, ovviamente, la scelta per il prossimo anno risponde al nome di Stefano Pioli. Attualmente però il dirigente sta riflettendo sul suo possibile addio, dopo quello di Boban. Penso che sia lui, che Massara, andranno via a fine dovrebbero salutare, a meno che non arrivino nuovi accordi con la proprietà».

