Notizie Milan – Di Marzio: “Cercherei di riscattare Rebic”

MILANO – L’ex allenatore di Serie A, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra le tante domande c’è stata anche quella su Rebic. Il calciatore del Milan è attualmente in prestito dall’Eintracht Francoforte e il club meneghino sembra intenzionato a riscattarlo, vista l’ottima seconda parte di stagione. Ecco che ha detto.

: «Rebic all’inizio è stato un flop, poi ha fatto vedere tutte le sue qualità. Lo ha portato Boban al Milan e ha dimostrato di saper scegliere degli ottimi profili. Io lo prenderei se fossi in loro (i rossoneri ndr), ma la giusto prezzo, il riscatto non dovrà essere troppo alto, vista anche la totalità della stagione e non soltanto l’ultimo periodo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live