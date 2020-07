Notizie Milan – Di Carlo: “Pioli? Meriterebbe di aprire un ciclo”

MILANO – Il lavoro svolto, fino a questo punto della stagione, da Stefano Pioli con il Milan, non è passato inosservato. Il tecnico è stato capace di risollevare i rossoneri e portarli a ridosso del quinto posto in classifica. Mimmo Di Carlo, attuale allenatore del Vicenza, sulle frequenze di Radio TMW ha espresso il suo punto di vista sulla stagione dei rossoneri, con Stefano Pioli in panchina:

«Il lavoro fatto da Pioli con il Milan? Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, la vittoria sulla Juventus è solo l’ultima affermazione positiva dei rossoneri. Si sentono tante cose sul futuro del Milan, ma visti i risultati ottenuti, sono convinto che Pioli meriterebbe di aprire un ciclo in rossonero».

