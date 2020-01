Notizie Milan – Derby Femminile, la probabile formazione delle rossonere

MILANO – Il Milan Femminile,domenica 2 febbraio ore 12:30, tornerà in campo dopo la vittoria di ieri contro la Pink Bari, partita vinta per 6-3. Le avversarie, della quattordicesima giornata di Serie A, saranno le rivali dell’Inter di Attilio Sorbi. Le rossonere dopo l’affermazione, 24 ore fa, nel recupero di campionato hanno agganciato in classifica la Fiorentina, al secondo posto, e continuano ad accarezzare il sogno Champions League. Ecco la probabile formazione della squadra di Maurizio Ganz per il derby.

Milan (4-3-2-1): Piazza; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Conc, J.Refiloe, Mauri; Bjorg, Giacinti; Begic; allenatore: Maurizio Ganz