Notizie Milan – Derby da tutto esaurito, ecco le cifre del possibile incasso

MILANO – Tutto esaurito per il derby, questa sera, a San Siro. Previsti oltre 75.000 spettatori per la stracittadina. L’attesa della stracittadina è stata caratterizzata dalla corsa al biglietto e ormai mancano soltanto poche ore al calcio d’inizio. Le cifre del possibile incasso si aggirano intorno ai 5,6 milioni di euro. Il Milan questa sera giocherà per la corsa all’Europa, mentre i nerazzurri vorranno approfittare del passo falso della Juventus, contro l’Hellas Verona, di ieri sera. A punire la Vecchia Signora sono stati due ex rossoneri: Borini e Pazzini.