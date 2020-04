Notizie Milan – Demiral, tra il recupero e le voci di mercato

MILANO – Quella di Merih Demiral non è una stagione fortunata. Il suo arrivo alla Juventus è coinciso con quello di de Light e proprio l’olandese, nella prima parte di stagione, ha chiuso gli spazi al turco, nonostante l’infortunio di Chiellini. L’ex Sassuolo però è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, complici il turnover di Sarri e alcune prove poco convincenti dell’ex Ajax. Fino alla gara con la Roma, allo stadio Olimpico. Dove il centrale prima segna e poi si fa male, la diagnosi è una delle peggiori: rottura del legamento crociato. Stagione finita e anche l’Europeo, con la sua Turchia, seriamente a rischio. Una situazione che ha allontanato anche le voci di mercato, il Milan seguiva da tempo il giocatore, ma per come si erano evoluti i fatti, i rossoneri, alla fine scelsero di ripiegare su Kjaer. Adesso con lo stop forzato a tutte le competizioni, a causa dell’emergenza Coronavirus, Demiral è al lavoro provare a tornare in campo prima della fine della stagione e potrebbe anche riuscirci, dato che si dovrebbe arrivare ad estate inoltrata. Così come anche le indiscrezioni di mercato sono tornate ad aleggiare sul calciatore. Secondo quanto riporta Fichajes.net, il centrale difensivo è finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros potrebbero trovarsi a dover rimpiazzare Savic, in caso di partenza.

