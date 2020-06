Notizie Milan – Deciso il prezzo di Kessie e Paquetà

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, il Milan avrebbe fissato il prezzo di Franck Kessie e Lucas Paquetà. I due calciatori possono vantare diverse richieste, in vista della prossima sessione estiva di mercato e il loro futuro a Milanello resta incerto. I rossoneri per entrambi chiederanno tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ivoriano è molto apprezzato da Gennaro Gattuso, che lo ha allenato quando era sulla panchina del diavolo, e vorrebbe portarlo a Napoli. Mentre sul brasiliano ci sono Fiorentina e Benfica, con i i viola davanti ai portoghesi. Questi ultimi infatti avrebbero fatta dei passi indietro per l’ex Flamengo, spaventati dalla richieste del Milan.

