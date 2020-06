Notizie Milan – De Paul: rossoneri davanti alla Lazio

MILANO – Rodrigo De Paul continua ad essere uno dei pezzi più ambiti, in vista della prossima sessione di mercato. Il numero dieci dell’Udinese può vantare diverse ammiratrici, compreso il Milan. oltre ai rossoneri però il calciatore interessa anche alla Lazio di Claudio Lotito. Soprattutto nel caso in cui la compagine biancoceleste rimanga orfana di Milinkovic-Savic. Per strapparlo ai friulani serviranno 30 milioni di euro, sempre che non si scateni l’asta estiva. In ogni caso i rossoneri restano in vantaggio e la squadra più vicina a mettere le mani sull’ex Valencia, dato che De Paul è un vecchio pallino del diavolo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live