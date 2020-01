Notizie Milan – De Grandis: “Questo Milan può puntare all’Europa League”

MILANO – Stefano De Grandis, giornalista sportivo e volto di Sky Sport, ha parlato del Milan e degli obiettivi stagionali dei rossoneri, dopo il match vinto con l’Udinese. Ecco le sue parole.

: «Credo che la rosa del Milan, attualmente, sia inferiore a quelle delle squadre che stanno lottando per arrivare in Champions League. Non pensavo ad una partenza così brutta dei rossoneri, però con l’arrivo di Ibrahimovic e il lavoro di Pioli , che sta costruendo la squadra intorno a lui, penso che possano risalire. Onestamente Lazio e Roma sono irraggiungibili a questo punto della stagione. Però il Milan visto domenica può puntare all’Europa League».