Notizie Milan – De Biasi: “I rossoneri potrebbero rimpiangere Pioli”

MILANO – Gianni De Biasi è intervenuto nel programma radiofonico sportivo Tutticonvocati. L’allenatore ha espresso il suo punto di vista sulla stagione del Milan e il lavoro di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto:

«Io nei panni di Pioli? Con il suo lavoro ha dimostrato di essere ottimo allenatore e persona equilibrata, il Milan si mangerà le mani tra qualche mese, secondo me. Non sempre chi arriva può far meglio di chi c’era. Pioli ha trovato le corde giuste coi giocatori e questo si vede in campo. Parliamo di una squadra totalmente diverse rispetto alla prima di stagione e questo è frutto del lavoro quotidiano dell’allenatore».

