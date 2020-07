Notizie Milan – Davide Calabria ha cambiato procuratore

MILANO – Il futuro di Davide Calabria resta sempre incerto, soprattutto in ottica mercato. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira, sui suoi profili social, ha confermato quelle che sono le indiscrezioni sulla possibile uscita dal Milan, del terzino destro. Aggiungendo però che il rossonero ha deciso di cambiare procuratore. Alessandro Lucci, quindi, curerà più gli interessi del calciatore. Queste le parole del giornalista sportivo:

Davide #Calabria in estate dovrebbe dire addio all’#ACMilan. Una cessione utile per le casse del club (plusvalenza pura essendo prodotto del vivaio). Intanto il terzino ha preso una decisione importante per il suo futuro: interrotto il rapporto con l’agente Alessandro #Lucci

