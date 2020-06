Notizie Milan – David Silva, nuove voci di mercato dal Qatar

MILANO – Il futuro di David Silva quasi sicuramente non sarà in Premier League. Il capitano del Manchester City, infatti, ha il contratto in scadenza con la squadra inglese quest’estate e al termine della stagione saluterà la squadra di Guardiola.

Le indiscrezioni di mercato avevano parlato anche di un’interesse del Milan nei suoi confronti, un innesto di esperienza utile a far crescere la giovane rosa rossonera. Non c’è però soltanto il diavolo, anche la sua ex squadra, il Valencia ci starebbe pensando. Così come Al-Duhail, club quatariota, che tra le sue fila può annoverare calciatori del calibro di Mandzukic, ex obiettivo del Milan, e Benatia.

