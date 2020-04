Notizie Milan – David Silva, concorrenza dalla Spagna per i rossoneri

MILANO – Il nome di David Silva nei giorni scorsi è entrato in orbita Milan. Lo spagnolo vedrà scadere il suo contratto con il Manchester City quest’estate e di conseguenza sarà libero di trasferirsi a parametro zero, dove vuole. secondo quanto riporta ESPN, però, sulle tracce del calciatore non ci sarebbero soltanto i rossoneri, ma anche il Valencia e in questo caso, per il giocatore, si tratterebbe di un ritorno a casa dato che è un prodotto delle giovanili del club spagnolo. David Silva si trasferì in Premier League proprio dal Valencia nel 2010 e in dieci anni è diventato una colonna della squadra inglese, fino a riceve la fascia di capitano.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live