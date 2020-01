Notizie Milan – Dani Olmo, rottura totale con la Dinamo Zagabria: il punto

MILANO – Dani Olmo è il grande sogno di mercato della dirigenza milanista. Il fantasista spagnolo ha fatto sapere alla Dinamo Zagabria di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, chiedendo così di essere ceduto. Tuttavia, come riferisce Tuttosport, si è generata una diatriba tra la società croata e gli agenti di Olmo, riguardo alle commissioni e alle percentuali da riconoscere per il cartellino del giocatore. Lo spagnolo rischia quindi di finire ai margini della rosa almeno fino al termine della stagione. Intanto, per il Milan la concorrenza aumenta ed anche il Wolverhampton, oltre al Barcellona, sembra pronto a presentare un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro.