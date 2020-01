Notizie Milan – Dani Olmo-Lipsia, conferma anche l’allenatore della Dinamo

MILANO – Dani Olmo, calciatore della Dinamo Zagabria, è sempre più vicino al trasferimento in Bundeliga. Lo spagnolo è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma il Diavolo sembra ormai essere stato bruciato dalla concorrenza del Lipsia. La conferma arriva direttamente da Nenad Bjelica, tecnico della squadra croata. Ecco le sue parole.

: «Aveva delle buone offerte, ma lui ha scelto il Lipsia. Sono convinto che dimostrerà il suo valore anche lì, proprio come ha fatto qui alla Dinamo. Ha salutato i suoi compagni, era emozionato, ha provato a dire qualcosa ma non ci è riuscito. Questo è il calcio, è la vita. Gli auguriamo il meglio, andrà a giocare in una squadra di vertice della Bundesliga, sono in crescita costante e sono in Champions League».