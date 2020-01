Notizie Milan – Dani Olmo, entra in ballo una concorrente dall’Inghilterra

MILANO – Come riporta Sportske Novosti, Dani Olmo è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Lo spagnolo è uno dei grandi obiettivi del Milan, con Boban grande sponsor del calciatore che sta spingendo in prima persona per convincere l’Under 21 delle “Furie Rosse” a sposare la causa Milan. Il giocatore però continua a raccogliere l’apprezzamento di diversi club europei. In Bundesliga il Lipsia sembra essere la squadra più intenzionata ad accaparrarsi le prestazioni del trequartista. Mentre in Premier League una vecchia conoscenza dei rossoneri, il Wolverhampton, sarebbe pronto ad offrire alla Dinamo Zagabria 25 milioni di euro per convincere il club croato.