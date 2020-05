Notizie Milan – D’Amico: “Le parole di Rangnick poco rispettose”

MILANO – Vincenzo D’Amico, ex calciatore di Lazio e Torino, ha commentato le parole di Ralf Rangnick sul Milan. Ecco che cosa ha detto sulle frequenze di Radio Sportiva.

: «Rangnick è quel tipo di allenatore che vuole scegliere direttamente i suoi calciatori e questo penso sia un suo diritto. Però quando arrivi in club come il Milan, con quella storia e con persone importanti che lavorano al suo interno, devi portare rispetto. Il tecnico può avere possibilità di scelta, ma le sue dichiarazioni sono state inopportune e stiamo tra l’altro non ha firmato ancora nessun contratto. Io rispetto molto Paolo Maldini, ma non sempre un grande ex calciatore diventa un grande dirigente, in molti hanno fallito e la coppia con Boban non ha portato ai risultati sperati. Il loro tallone d’Achille è stata l’inesperienza. Magari era meglio far affiancare Maldini da un dirigente esperto, in modo da accompagnare la sua crescita in questo settore. Rangnick? E’ un buon allenatore, lavora con i giovani, ma anche Giampaolo lo era e aveva più o meno la stessa filosofia. Abbiamo visto com’è finita».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live