Notizie Milan – Dall’Olanda: interesse concreto per Onana, ma quanta concorrenza…

MILANO – Per il dopo Donnarumma il Milan continua a monitorare svariati profili. La partenza di Gigio appare infatti sempre più probabile e Gazidis vorrebbe rimpiazzarlo con un portiere giovane, ma comunque già affidabile e con buona esperienza, magari anche a livello internazionali. Tutti questi requisiti sono riscontrabili in André Onana, estremo difensore dell’Ajax intenzionato a cambiare aria per fare il salto di qualità. Stando a ciò che riferiscono in Olanda, in particolare il ‘Telegraaf’, Onana sarebbe finito nel mirino di molti grandi club europei, fra cui proprio il Milan. Tuttavia, accaparrarselo non sarà affatto semplice, dato che occorre fare i conti con la concorrenza di squadre come Chelsea e Barcellona.

