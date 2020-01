Notizie Milan – Dall’Inghilterra: sfida all’Arsenal per Jerome Boateng

MILANO – Dopo l’arrivo di Simon Kjaer e la cessione di Mattia Caldara, i movimenti nel reparto difensivo del Milan potrebbero proseguire. Il club rossonero, infatti, è pronto a cogliere eventuali occasioni di mercato per rimpolpare ulteriormente la difesa. Nelle scorse ore, soprattutto in Germania, è stato accostato al Milan di nome di Jerome Boateng, attualmente in forza al Bayern Monaco ma finito sulla lista dei partenti. Voci che oggi hanno trovato conferme in Inghilterra. Stando infatti a ciò che riporta il Daily Mail, il Diavolo si sarebbe unito all’Arsenal nella corsa per accaparrarsi il centrale classe ’88.