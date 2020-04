Notizie Milan – Dall’Inghilterra, quasi sfumato Upamecano

MILANO – Dayot Upamecano è uno dei grandi obiettivi del Milan, almeno dalla scorsa sessione di mercato estivo. I rossoneri non sono mai riusciti a concretizzare il colpo, per via delle altissime richieste del RB Lipsia, e adesso rischiano addirittura di vederlo sfumare. Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, infatti, il centrale francese sarebbe a un passo dal Manchester United. Il club inglese riuscirebbe a soddisfare le richieste dei tedeschi, grazie a un budget per gli acquisti che gli permetterebbe di comprare chiunque, almeno stando alle parole di Ole Gunnar Solksjaer, manager dei Red Devils. Sempre secondo la stessa fonte il difensore sarebbe il primo sulla lista dei rinforzi della squadra della Premier League e sembrano essere intenzionati a spendere una cifra record, per accaparrarsi il calciatore. Con buona pace del Milan.

