Notizie Milan – Dall’Inghilterra: offerto Lallana, ma Gazidis non è convinto

MILANO – Al termine di questa stagione scadrà il contratto di Adam Lallana con il Liverpool. Il centrocampista inglese negli ultimi anni ha perso posizioni nelle gerarchie di Jurgen Klopp, sino a diventare una mera riserva. Per questo l’accordo non verrà rinnovato e Lallana sarà libero di unirsi a qualsiasi altro club a parametro zero. Insomma, una buona occasione di mercato, tanto che molte società, anche italiane, stanno sondando il terreno. Stando a ciò che riferisce ‘Mirror’, il giocatore sarebbe stato proposto al Milan ma, nonostante si tratti di un affare a costo zero, il profilo di Lallana non sembra riscontrare successo nell’ad rossonero Gazidis.

