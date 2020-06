Notizie Milan – Dall’Inghilterra: Keita nel mirino, si punta sul fattore Rangnick

MILANO – Nuovo nome per il centrocampo del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti il primo giorno di settembre. L’Express parla di un interessamento della società rossonera per Naby Keita, guineano classe ’95 in forza al Liverpool. Alla corte di Jurgen Klopp non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso e il suo profilo è graditissimo a Ralf Rangnick. Keita è stato infatti allenato proprio dal tedesco nel Lipsia, club che lo ha lanciato nel grande calcio, cedendolo poi al Liverpool nel 2018 per circa 50 milioni di sterline.

OSTACOLI – Lo stesso Keita potrebbe accogliere con entusiasmo la possibilità di ritrovare Rangnick, ma per il Milan ci sono due grandi scogli da superare: il primo è rappresentato dal prezzo del cartellino, il secondo dalla folta concorrenza. Sul centrocampista ci sono infatti anche società come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il Milan punta sul fattore Rangnick, ma riuscire a spuntarla sarà tutt’altro che semplice.

