Notizie Milan – Dall’Inghilterra: duello in vista col Chelsea per Robinson

MILANO – Nel mercato invernale è stato ad un passo dal Milan, tanto da esser sbarcato a Milano il 31 gennaio per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Qualcosa, però, è andato storto ed Antonee Robinson, terzino sinistro statunitense, è tornato al Wigan. Un affare sfumato proprio nelle ultimissime ore di mercato e che ha portato il Milan a richiamare Laxalt dal prestito al Torino. Il club rossonero potrebbe tornare alla carica per Robinson in vista di giugno, ma dovrà fare i conti con una grande concorrente: il Chelsea. Stando infatti a ciò che riferisce il tabloid inglese 'Mirror', i Blues avrebbero messo il nome dello statunitense sul proprio taccuino e sarebbero pronti a contenderlo al Milan.