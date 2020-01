Notizie Milan – Dall’Inghilterra: derby di mercato in vista di giugno

MILANO – Dopo un mercato invernale a dir poco spumeggiante, in cui l’organico è stato quasi rivoluzionato, il Milan sta già pianificando le mosse in vista di giugno. Stando a ciò che riferiscono in Inghilterra, in particolare il ‘Times‘, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 in forza al Newcastle e in scadenza a fine stagione. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare e il Milan lo segue molto attentamente. Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter, pronta ad innescare un derby meneghino di mercato.