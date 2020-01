Notizie Milan – Dalla Turchia: Rodriguez ad un passo dal Fenerbahce

MILANO – Mentre sta per andare in porto la trattativa con il Genoa per la cessione di Fabio Borini, il Milan porta avanti anche quella col Fenerbahce per Ricardo Rodriguez. L’operazione è già entrata nel vivo, tanto che, come riferisce il quotidiano turco ‘Fanatik’, il club di Istanbul avrebbe inviato un emissario in Italia per completare l’acquisto del terzino entro questa settimana. Insomma, il Milan sta per piazzare le prime cessioni della sessione invernale di mercato: Borini vestirà la maglia del Genoa, mentre Rodriguez, con grande probabilità, quella del Fenerbahce.