Notizie Milan – Dalla Spagna: interesse concreto per Emerson de Souza

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Spagna l’indiscrezione secondo cui Emerson de Souza sarebbe finito nel mirino del Milan. Si tratta di un terzino brasiliano classe ’99, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. Stando a ciò che riporta ‘El Mundo Deportivo’, il suo profilo è molto gradito alla dirigenza rossonera, ma l’ostacolo è rappresentato dalla durata del prestito: infatti, in virtù degli accordi presi fra il Barça e il Betis, Emerson dovrebbe restare in maglia biancoverde per un’altra stagione. Sarà dunque molto complicato convincere il Betis a rinunciare ad un anno di prestito.

