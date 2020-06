Notizie Milan – Dalla Spagna: il Real Madrid mette Odegaard sul mercato

MILANO – Non solo Luka Jovic. Il Milan ha puntato gli occhi anche su un altro giovane calciatore del Real Madrid: Martin Odegaard, centrocampista norvegese che attualmente milita in prestito nella Real Sociedad. A fine stagione dovrebbe tornare alle Merengues che, tuttavia, non sembrano intenzionate a tenerlo. Il classe ’98, dal canto suo, cerca spazio ed è disposto a trasferirsi in una squadra che gli garantisca una maglia da titolare. La Real Sociedad sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo, ma il Milan si è interessato a lui e, stando a ciò che riferisce il quotidiano spagnolo ‘Marca’, il Real lo ha inserito nella lista dei cedibili ed è pronto ad ascoltare eventuali proposte. Il Milan ha quindi l’opportunità di imbastire un doppio affare con il club di Florentino Perez: da una parte Jovic per l’attacco, dall’altra Odegaard per il centrocampo.

